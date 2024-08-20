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13:45, 20 августа 2024Из жизни

Девочка нашла следы жившего 200 миллионов лет назад динозавра во время прогулки по пляжу

10-летняя девочка нашла следы динозавра во время прогулки по пляжу Уэльса

Фото: jax10289 / Shutterstock / Fotodom

Школьница нашла на пляже Уэльса, Великобритания, следы, которые, предположительно, принадлежат динозавру, жившему более чем 200 миллионов лет назад. Об этом сообщает BBC News.

10-летняя Тиган и ее мать Клэр специально отправились в Долину Гламорган на поиски окаменелостей. По их словам, они не думали, что смогут наткнуться на что-то стоящее, пока во время прогулки не заметили на земле пять ям, похожих на чьи-то большие следы. Клэр сфотографировала их и отправила снимки в Национальный музей Уэльса. «Это было так здорово и волнительно», — поделилась впечатлениями девочка.

Специалисты предположили, что обнаруженные матерью и дочерью отпечатки оставил травоядный динозавр Camelotia, обитавший на территории современной Великобритании. Куратор палеонтологического отдела музея заявил, что не сомневается в подлинности следов, поскольку расстояние между ними практически одинаковое, как и должно быть между шагами.

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По словам Клэр, заключения палеонтологов вдохновили их с дочерью. Она порадовалась тому, что Тиган удалось стать охотницей на динозавров в столь юном возрасте.

Ранее сообщалось, что в США трое детей отправились в поход и обнаружили окаменелости динозавра. Они оказались костями тираннозавра-подростка.

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      Юлия Юткина
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