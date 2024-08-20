Девочка нашла следы жившего 200 миллионов лет назад динозавра во время прогулки по пляжу

10-летняя девочка нашла следы динозавра во время прогулки по пляжу Уэльса

Школьница нашла на пляже Уэльса, Великобритания, следы, которые, предположительно, принадлежат динозавру, жившему более чем 200 миллионов лет назад. Об этом сообщает BBC News.

10-летняя Тиган и ее мать Клэр специально отправились в Долину Гламорган на поиски окаменелостей. По их словам, они не думали, что смогут наткнуться на что-то стоящее, пока во время прогулки не заметили на земле пять ям, похожих на чьи-то большие следы. Клэр сфотографировала их и отправила снимки в Национальный музей Уэльса. «Это было так здорово и волнительно», — поделилась впечатлениями девочка.

Специалисты предположили, что обнаруженные матерью и дочерью отпечатки оставил травоядный динозавр Camelotia, обитавший на территории современной Великобритании. Куратор палеонтологического отдела музея заявил, что не сомневается в подлинности следов, поскольку расстояние между ними практически одинаковое, как и должно быть между шагами.

По словам Клэр, заключения палеонтологов вдохновили их с дочерью. Она порадовалась тому, что Тиган удалось стать охотницей на динозавров в столь юном возрасте.

Ранее сообщалось, что в США трое детей отправились в поход и обнаружили окаменелости динозавра. Они оказались костями тираннозавра-подростка.

