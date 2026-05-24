Россиянам пообещали рост материнского капитала

Котяков: Материнский капитал в ближайшие годы превысит миллион рублей

В ближайшие годы сумма материнского капитала превысит миллион рублей. Это пообещал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Его процитировало ТАСС.

Он напомнил, что эта выплата индексируется каждый год. Министр считает, что это очень важная поддержка, которая дает возможность участвовать в жилищных программах и формировать первоначальный взнос для приобретения жилья.

Котяков также призвал не забывать, что многодетным семьям при рождении третьего ребенка могут выплатить еще 450 тысяч рублей для погашения ипотеки.

По словам депутата Государственной Думы Светланы Бессараб, на данный момент в России есть вопросы по поводу суммы материнского капитала и его выплаты на количество детей. Она заявила, что дифференциация выплат не должна зависеть от места рождения ребенка.

До этого член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что с 2026 года средства материнского капитала разрешено направлять на погашение жилищных займов, выданных микрокредитными компаниями.