Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:41, 24 мая 2026Экономика

Россиянам пообещали рост материнского капитала

Котяков: Материнский капитал в ближайшие годы превысит миллион рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В ближайшие годы сумма материнского капитала превысит миллион рублей. Это пообещал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Его процитировало ТАСС.

Он напомнил, что эта выплата индексируется каждый год. Министр считает, что это очень важная поддержка, которая дает возможность участвовать в жилищных программах и формировать первоначальный взнос для приобретения жилья.

Котяков также призвал не забывать, что многодетным семьям при рождении третьего ребенка могут выплатить еще 450 тысяч рублей для погашения ипотеки.

По словам депутата Государственной Думы Светланы Бессараб, на данный момент в России есть вопросы по поводу суммы материнского капитала и его выплаты на количество детей. Она заявила, что дифференциация выплат не должна зависеть от места рождения ребенка.

До этого член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что с 2026 года средства материнского капитала разрешено направлять на погашение жилищных займов, выданных микрокредитными компаниями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    По Киеву и области нанесен один из самых массированных ударов. По одной из целей отработали «Орешником»

    Новый уполномоченный по правам человека в России прибыла на место трагедии в Старобельске

    Махачев раскрыл сроки ближайшего поединка в UFC

    Названа предварительная причина смерти мэра Нальчика

    Опубликована панорама ночного Киева в ходе ракетного удара

    Россиянин объяснил избегание земляков в поездках словами «бывает стыдно»

    Российский полковник оценил мощность ночного удара возмездия по Украине

    На Украине обвинили Россию в ударе по «центру Древней Руси»

    European Gymnastics вернул россиянам флаг и гимн на соревнованиях

    Появилось видео массированного удара по Киеву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok