В Госдуме высказались о предложении по-новому начислять маткапитал

Депутат Бессараб: Дифференциация маткапитала не зависит от места рождения детей

На сегодня в России есть вопросы по поводу суммы материнского капитала и по поводу выплаты его на количество детей, при этом дифференциация выплат не должна зависеть от места рождения ребенка, считает депутат Госдумы Светлана Бессараб. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил увеличить размер маткапитала, ориентируясь на социальную норму жилья — 18 квадратных метров на человека. По его словам, если оценивать его не в рублях, а в квадратных метрах жилья, эффективность снизилась.

Депутат отметила, что предложенная Рыбальченко инициатива учитывает реалии Москвы, но не отвечает региональным нормативам по количеству квадратных метров на человека. Она указала, что подобная дифференциация может привести к сегрегации рынка.

«Берете материнский семейный капитал в одном месте, например в Москве, то для оплаты вам будет предоставлен больший семейный капитал. А если вы берете где-нибудь в Барнауле, то вам будет предоставлен меньший семейный капитал. Это уже неправильно, потому что дифференциация не зависима от того, где проживает ребенок. Ребенок родился — ему положена выплата. Если семья живет где-то в глубинке России, почему она должна получать капитал меньше?» — сказала Бессараб.

Парламентарий согласилась с тем, что на сегодня уже есть вопросы по поводу суммы материнского капитала и выплаты его на количество детей. Она напомнила, что сейчас средства предоставляется только на первого и второго ребенка и подчеркнула, что нужно расширение программы на третьего и последующих детей, чтобы развивать многодетность в России.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин говорил, что с 2026 года средства материнского капитала разрешено направлять на погашение жилищных займов, выданных микрокредитными компаниями. Депутат объяснил, что речь идет об организациях, где сто процентов долей уставного капитала находится в собственности региона, причем в каждом субъекте может действовать только одна такая структура.