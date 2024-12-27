РПЦ разжаловала и отправила на пенсию скандально известного митрополита. Бывший прислужник обвинял его в домогательствах

Синод РПЦ отправил на пенсию главу Будапештско-Венгерской епархии Илариона

Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) постановил освободить митрополита Илариона (Алфеева) от управления Будапештско-Венгерской епархией и отправить его на пенсию. Об этом говорится в журналах заседания Синода, прошедшего в пятницу, 27 декабря, в Москве.

Патриарха Кирилла попросили обратить внимание на несоответствие митрополита образу монаха

Комиссия изучила ситуацию в Будапештско-Венгерской епархии и обратилась к патриарху Кириллу с просьбой обратить внимание на несоответствие характера отношений митрополита Илариона с ближайшим окружением и его быта образу монаха и священнослужителя.

Патриарх Кирилл. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Синод также постановил освободить Иллариона от управления епархией и «почислить его на покой». Временно управлять Будапештско-Венгерской епархией будет митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Митрополит Иларион отправится служить в храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах в Чехии.

Иларион заявлял о попытках его прислужника «состричь деньги»

В июле стало известно, что бывший келейник (церковный слуга) Георгий Сузуки обвинил митрополита Илариона в домогательствах и опубликовал аудиозаписи, фотографии и фрагменты переписки со священнослужителем.

Иларион отверг эти обвинения и заявил о готовности доказать свою невиновность в суде. Он также рассказал, что познакомился с Сузуки заочно, когда был главой отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. Тот написал ему о желании служить в Церкви, а после назначения Илариона на пост митрополита в Венгрии заявил о готовности стать его келейником, Иларион согласился.

Митрополит рассказывал, что отношения между ним и Сузуки испортились, когда приехала мать келейника: прислужник проводил все время с ней и уклонялся от обязанностей. В январе 2024 года Сузуки неожиданно уехал, а его мать, как утверждал Иларион, стала вымогать крупную сумму денег, угрожая публикацией «большого архива материалов» о личной жизни митрополита.

Тремя годами ранее вокруг Илариона разразился скандал, связанный с его заявлением о жертвах насилия. Работавший на тот момент в Московском патриархате митрополит заявил, что беременность даже в результате изнасилования не является причиной для аборта.

Григорий Алфеев. Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

До этого Иларион оказался в центре скандала с открытием кафедры теологии в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ». Он заявлял, что физикам-ядерщикам, как и всем образованным людям, необходимо иметь представление «о религиозной традиции, христианской мысли и культуре». Ученые требовали закрыть кафедру и собирали соответствующие подписи.