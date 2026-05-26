13:55, 26 мая 2026

Поездки в Азию обойдутся россиянам дешевле туров в Турцию и Египет

Вьетнам, Таиланд и Китай обойдутся россиянам дешевле Турции и Египта в мае
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Oksana Stock / Shutterstock / Fotodom

Поездки во Вьетнам, Таиланд и Китай обойдутся россиянам дешевле туров в Турцию и Египет в конце мая. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что май — традиционно хорошее время для желающих сэкономить на поездках в Азию. Причина — в низком сезоне на многих курортах региона. В 2026 году к этому фактору добавилось укрепление рубля.

Самым выгодным оказался Вьетнам, в конце мая туда можно отправиться за 105 тысяч на двоих с перелетом. Схожий по условиям тур в Египет обойдется уже в 116 тысяч рублей. На китайский остров Хайнань можно попасть минимум за 110 тысяч рублей на двоих с учетом билетов на самолет.

Ранее россиянам назвали самое популярное направление Азии для путешествий летом. Им стал Вьетнам.

