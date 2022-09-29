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Участника популярного шоу на ТНТ госпитализировали со съемочной площадки

Участника шоу «Звезды в Африке» госпитализировали со съемочной площадки с болью в животе

Кадр: Звёзды в Африке / YouTube

Участнику популярного шоу «Звезды в Африке» на телеканале ТНТ потребовалась госпитализация. Его увезли на скорой со съемочной площадки, сообщила «Телепрограмма».

По данным издания, одному из участников программы внезапно стало плохо. У него возникла сильная боль в животе, которая не прошла даже после приема таблеток. Утром он уехал на скорой в больницу для обследования.

Некоторые участники проекта не поверили в серьезность ситуации. Бывший резидент Comedy Club Олег Верещагин и актриса Светлана Пермякова сочли этот приступ боли симуляцией. «Мы здесь находимся уже второй сезон, и у нас никогда такого не было. Настолько серьезного, чтобы человека увезли на скорой! Это не по правилам. Давайте все здесь заболеем, и игра закончится!» — возмутился Верещагин.

Ранее на проблемы с питанием пожаловался другой участник шоу юморист и актер, звезда Comedy Club Роман Юнусов. По его словам, на проекте участники питаются только бобами и маисом. «Я подумал, что ничего страшного в этом нет. (...) Но уже через три дня маис и бобы буквально бетонируются в твоем желудке», — заявил комик. Вместе с тем Юнусов подчеркнул, что перенес голод на проекте легче, чем другие его участники.

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Денис Савосин
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