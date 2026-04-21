Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:02, 21 апреля 2026

Вершившая правосудие из шезлонга российская судья заслушала приговор

Судью из Тамбова оштрафовали на ₽600 тысяч за 10 решений, вынесенных с курорта
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Бывшую судью Тамбовского районного суда Елену Дробышеву, которая вершила правосудие из шезлонга на берегу Черного моря в Сочи, оштрафовали на 600 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Женщину признали виновной в вынесении заведомо неправосудных решений.

Осенью 2021 года она уехала на двухнедельный отдых в ведомственный санаторий в Сочи и вынесла оттуда десять решений по делам, которые должны были рассматриваться в Тамбовском районном суде. Во время отпуска судья созванивалась с секретарем по видеосвязи и давала указания по рассмотрению этих дел. Все ее решения позже были отменены.

Сама женщина заявила, что не считает свои действия преступлением. От последнего слова в суде она отказалась.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран подготовил новые сюрпризы для США и Израиля

    Путин назвал условия для достижения целей СВО

    Стало известно о втором задержании за пропаганду ЛГБТ в российском издательстве

    Приезжий на скутере напал на охранника в Москве и попал на видео

    У одного из богатейших украинцев нашли роскошную квартиру в Монако

    Раскрыты подробности о перешедшем на сторону ВСУ российском участнике СВО

    Россиянина осудили за опубликованную фотографию кота

    Раскрыты способы отметить день рождения в роскошном отеле с частным фейерверком

    Российский генерал отреагировал на возможные ядерные учения Польши и Франции

    Сын Плющенко от первого брака рассказал об отказе отца присылать им с матерью деньги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok