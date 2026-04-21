Вершившая правосудие из шезлонга российская судья заслушала приговор

Судью из Тамбова оштрафовали на ₽600 тысяч за 10 решений, вынесенных с курорта

Бывшую судью Тамбовского районного суда Елену Дробышеву, которая вершила правосудие из шезлонга на берегу Черного моря в Сочи, оштрафовали на 600 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Женщину признали виновной в вынесении заведомо неправосудных решений.

Осенью 2021 года она уехала на двухнедельный отдых в ведомственный санаторий в Сочи и вынесла оттуда десять решений по делам, которые должны были рассматриваться в Тамбовском районном суде. Во время отпуска судья созванивалась с секретарем по видеосвязи и давала указания по рассмотрению этих дел. Все ее решения позже были отменены.

Сама женщина заявила, что не считает свои действия преступлением. От последнего слова в суде она отказалась.

