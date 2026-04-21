Раскрыто последнее слово вершившей правосудие из шезлонга российской судьи

Судья из Тамбова, выносившая решения из шезлонга, отказалась от последнего слова

Бывшая судья Тамбовского районного суда Елена Дробышева, которая вершила правосудие из шезлонга на берегу Черного моря в Сочи, отказалась от последнего слова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Женщина обвиняется в вынесении заведомо неправосудных решений. Приговор ей огласят сегодня, 21 апреля.

Следствие полагает, что осенью 2021 году Дробышева уехала на отдых в ведомственный санаторий в Сочи. Оттуда она вынесла десять судебных решении по делам, которые должны были рассматриваться в Тамбовском районном суде. Во время двухнедельного отпуска женщина звонила секретарю по видеосвязи и давала указания по рассмотрению этих дел. Все ее решения позже были отменены.

Гособвинение попросило оштрафовать Дробышеву на один миллион рублей.