12:20, 21 апреля 2026Силовые структуры

Раскрыто последнее слово вершившей правосудие из шезлонга российской судьи

Судья из Тамбова, выносившая решения из шезлонга, отказалась от последнего слова
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Бывшая судья Тамбовского районного суда Елена Дробышева, которая вершила правосудие из шезлонга на берегу Черного моря в Сочи, отказалась от последнего слова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Женщина обвиняется в вынесении заведомо неправосудных решений. Приговор ей огласят сегодня, 21 апреля.

Следствие полагает, что осенью 2021 году Дробышева уехала на отдых в ведомственный санаторий в Сочи. Оттуда она вынесла десять судебных решении по делам, которые должны были рассматриваться в Тамбовском районном суде. Во время двухнедельного отпуска женщина звонила секретарю по видеосвязи и давала указания по рассмотрению этих дел. Все ее решения позже были отменены.

Гособвинение попросило оштрафовать Дробышеву на один миллион рублей.

