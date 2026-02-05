Российская судья вершила правосудие из шезлонга на берегу Черного моря

Судья из Тамбова выносила неправосудные решения в шезлонге у Черного моря в Сочи

Судья из Тамбова вершила правосудие из шезлонга на берегу Черного моря в Сочи. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Речь идет о событиях 2021 года, о которых стало известно только сейчас. Елена со стажем работы судьей 15 лет в ноябре взяла отпуск и сказала коллегам, что проведет его в родном Тамбове, однако уехала в сочинский санаторий «Светлана». Оттуда по видеосвязи она звонила секретарю и давала указания по рассмотрению гражданских дел.

За время двухнедельного отпуска Елена успела вынести 10 судебных актов по наследственным спорам, взысканию задолженности, по муниципальной собственности, разделу имущества супругов и приватизации жилья. Однажды во время видеозвонка всплыла правда: коллеги увидели Елену на фоне моря, началась проверка. По ее итогам все решения судьи были отменены как неправосудные. Ей грозит до четырех лет лишения свободы.

