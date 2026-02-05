Реклама

Силовые структуры
16:47, 5 февраля 2026Силовые структуры

Российская судья вершила правосудие из шезлонга на берегу Черного моря

Судья из Тамбова выносила неправосудные решения в шезлонге у Черного моря в Сочи
Любовь Ширижик
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Судья из Тамбова вершила правосудие из шезлонга на берегу Черного моря в Сочи. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Речь идет о событиях 2021 года, о которых стало известно только сейчас. Елена со стажем работы судьей 15 лет в ноябре взяла отпуск и сказала коллегам, что проведет его в родном Тамбове, однако уехала в сочинский санаторий «Светлана». Оттуда по видеосвязи она звонила секретарю и давала указания по рассмотрению гражданских дел.

За время двухнедельного отпуска Елена успела вынести 10 судебных актов по наследственным спорам, взысканию задолженности, по муниципальной собственности, разделу имущества супругов и приватизации жилья. Однажды во время видеозвонка всплыла правда: коллеги увидели Елену на фоне моря, началась проверка. По ее итогам все решения судьи были отменены как неправосудные. Ей грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию (ВККС) представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Тверского областного суда Владимира Колпикова, получившего 10 миллионов рублей в качестве взятки.

