Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:35, 4 февраля 2026Силовые структуры

Российский судья оценил свою благосклонность в 10 миллионов рублей

Бастрыкин требует возбудить дело о мошенничестве против судьи из Твери Колпикова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию (ВККС) представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Тверского областного суда Владимира Колпикова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Служителя Фемиды подозревают в мошенничестве. По данным СК, в 2022 году Колпиков узнал о возбуждении следователем МВД уголовного дела в отношении двух жителей Твери. Судья предложил их адвокату за деньги смягчить обвинение и меру пресечения. Свою благосклонность он оценил в 10 миллионов рублей, которые ему передали родственники обвиняемых. Колпиков потратил деньги на собственные нужды.

Ранее Бастрыкин потребовал привлечь к уголовной ответственности председателя Антрацитовского городского суда ЛНР Сергея Костулина, подозреваемого в получении 1,5 миллиона рублей взятки через посредника за вынесение гарантированного приговора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России признал тревожной ситуацию с ценами из-за НДС. Путин сделал заявление

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Минобороны отчиталось о новых ударах по энергетической инфраструктуре Украины

    Армия России заняла населенный пункт в ДНР

    Российские войска взяли под контроль Староукраинку

    В Кремле прояснили ситуацию с закупками российской нефти Индией

    В России назвали сроки производства SJ-100 в Индии

    Импорт новых автомобилей в Россию резко упал

    Известный российский юморист ответил на сравнение с Ургантом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok