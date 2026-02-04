Российский судья оценил свою благосклонность в 10 миллионов рублей

Бастрыкин требует возбудить дело о мошенничестве против судьи из Твери Колпикова

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию (ВККС) представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Тверского областного суда Владимира Колпикова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Служителя Фемиды подозревают в мошенничестве. По данным СК, в 2022 году Колпиков узнал о возбуждении следователем МВД уголовного дела в отношении двух жителей Твери. Судья предложил их адвокату за деньги смягчить обвинение и меру пресечения. Свою благосклонность он оценил в 10 миллионов рублей, которые ему передали родственники обвиняемых. Колпиков потратил деньги на собственные нужды.

Ранее Бастрыкин потребовал привлечь к уголовной ответственности председателя Антрацитовского городского суда ЛНР Сергея Костулина, подозреваемого в получении 1,5 миллиона рублей взятки через посредника за вынесение гарантированного приговора.