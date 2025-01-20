Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:23, 20 января 2025Экономика

Миллиардеры в 2024 году стали богатеть значительно быстрее

Oxfam: Совокупное состояние всех миллиардеров мира выросло в 2024-м на $2 трлн
Дмитрий Воронин

Фото: Jose Luis Gonzalez / Illustration / Reuters

Совокупное состояние всех миллиардеров мира выросло в 2024 году на два триллиона долларов, причем богатеть они стали значительно быстрее. Об этом говорится в докладе международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam, на который ссылается ТАСС.

В сравнении с 2023 годом богачи нарастили свои активы втрое значительнее, а «захват» глобальной экономики «привилегированным меньшинством» «достиг высот, которые когда-то считались невообразимыми», заявил исполнительный директор Oxfam Амитабх Бехар. По его словам, «неспособность остановить миллиардеров», чья власть возросла вместе с уровнем активов, «теперь порождает будущих триллионеров».

Согласно приведенной статистике, число долларовых миллиардеров в прошлом году выросло в мире более чем на 200 человек (с 2565 до 2769), а их общее состояние увеличилось с 13 до 15 триллионов. В организации выразили мнение, что для сокращения растущего неравенства в мире необходимо повсеместно реформировать налоговую политику. Там указали, что половина миллиардеров проживают в странах, где нет налога на наследство для прямых потомков, из-за чего усиливается диспропорция капитала между Глобальным Югом и Севером.

По данным Forbes на апрель 2024 года, число российских миллиардеров выросло за 12 месяцев с 110 до рекордных 125 человек.

Ранее, после того как благодаря росту стоимости акций Tesla Илон Маск с лихвой окупил вложенные в поддержку Дональда Трампа средства, журналисты предположили, что бизнесмен, получивший в администрации республиканца новую должность, может стать новым олигархом.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В «запорожце» Гоши Куценко в центре Москвы нашли изрезанное тело женщины. Что известно о преступлении?

      Москвичам пообещали новую оттепель

      В России ребенка с тяжелыми травмами нашли под окнами школы после перемены

      Адвокат бывшего мужа Алсу заявил о новом иске

      Москвичам пообещали возвращение зимы

      Короткий дневной сон оказался полезен для работы мозга

      Литовский военный пожаловался на права женщин в армии

      Стали известны детали строительства уникального жилья для 100 тысяч москвичей

      В России зафиксировано снижение темпов роста цен на поездки в такси

      Подозреваемый в расправе над найденной в «Запорожце» Куценко женщиной жил в его машине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше