Миллиардеры в 2024 году стали богатеть значительно быстрее

Oxfam: Совокупное состояние всех миллиардеров мира выросло в 2024-м на $2 трлн

Совокупное состояние всех миллиардеров мира выросло в 2024 году на два триллиона долларов, причем богатеть они стали значительно быстрее. Об этом говорится в докладе международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam, на который ссылается ТАСС.

В сравнении с 2023 годом богачи нарастили свои активы втрое значительнее, а «захват» глобальной экономики «привилегированным меньшинством» «достиг высот, которые когда-то считались невообразимыми», заявил исполнительный директор Oxfam Амитабх Бехар. По его словам, «неспособность остановить миллиардеров», чья власть возросла вместе с уровнем активов, «теперь порождает будущих триллионеров».

Согласно приведенной статистике, число долларовых миллиардеров в прошлом году выросло в мире более чем на 200 человек (с 2565 до 2769), а их общее состояние увеличилось с 13 до 15 триллионов. В организации выразили мнение, что для сокращения растущего неравенства в мире необходимо повсеместно реформировать налоговую политику. Там указали, что половина миллиардеров проживают в странах, где нет налога на наследство для прямых потомков, из-за чего усиливается диспропорция капитала между Глобальным Югом и Севером.

По данным Forbes на апрель 2024 года, число российских миллиардеров выросло за 12 месяцев с 110 до рекордных 125 человек.

Ранее, после того как благодаря росту стоимости акций Tesla Илон Маск с лихвой окупил вложенные в поддержку Дональда Трампа средства, журналисты предположили, что бизнесмен, получивший в администрации республиканца новую должность, может стать новым олигархом.