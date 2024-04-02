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16:26, 2 апреля 2024Экономика

Число российских миллиардеров оказалось рекордным

Число российских миллиардеров в списке Forbes выросло до рекордных 125 человек

Фото: Иван Буранов / Коммерсантъ

Число российских миллиардеров в очередном списке Forbes достигло рекордных 125 человек. За год таких бизнесменов стало на 15 больше, сообщается на сайте издания.

Самым богатым россиянином в перечне впервые оказался совладелец нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов, состояние которого оценили в 28,6 миллиарда долларов против 20,5 миллиарда годом ранее. Рост стоимости его активов объяснили почти двукратным подорожанием акций «Лукойла» на Мосбирже (с 4 до 7,5 тысячи рублей), а также выплатой компанией дивидендов.

Отмечается, что чаще всего (четырежды) во главе российского рейтинга миллиардеров оказывался Владимир Лисин, а в прошлом году его возглавил Андрей Мельниченко. Совокупное состояние всех участников списка из РФ за год увеличилось на 14 процентов, до 576,8 миллиарда долларов, что ниже максимума 2021 года, составлявшего 606,2 миллиарда долларов.

Тройку лидеров международного 38-го по счету списка Forbes составили второй год подряд французский миллиардер Бернар Арно, которому принадлежит группа компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) — 233 миллиарда долларов, руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск — 195 миллиардов) и глава Amazon Джефф Безос — 194 миллиарда.

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      Дмитрий Воронин
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