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11:14, 19 февраля 2025Мир

Маск вновь поддержал «Альтернативу для Германии»

Маск назвал поддержку партии «Альтернатива для Германии» жизненно необходимой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский миллиардер и предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск вновь высказался за правую немецкую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) и важность ее поддержки. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter), передает РИА Новости.

В социальной сети Маск прокомментировал пост одного из интернет-пользователей о том, стоит ли голосовать немцам за АдГ на выборах и является ли это способом выжить для Германии. «Это жизненно необходимо», — отреагировал на публикацию американский бизнесмен.

Ранее Илон Маск уже высказывался в поддержку немецкой правой партии. Например, в декабре 2024 года он заявил, что только АдГ может спасти Германию. Позднее он говорил, что АдГ является единственной надеждой для ФРГ. Власти Германии и традиционные политические партии страны, по мнению предпринимателя, подставили свой народ.

Немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» называет себя единственной в ФРГ силой, выступающей за мир между Россией и Украиной. В своей предвыборной программе она предложила рассматривать Украину нейтральным государством, вне ЕС и НАТО.

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