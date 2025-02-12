«Альтернатива для Германии» назвала себя единственной выступающей за мир силой

Немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) является единственной в ФРГ силой, выступающей за мир между Россией и Украиной. Так на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном свою партию назвала кандидат на выборах бундесканцлера от АдГ Алис Вайдель. Трансляция мероприятия доступна на YouTube.
«Мы единственная сила в стране, которая выступает за мир — мир с соседями, с Украиной и Россией. Остальные — за эскалацию», — сказала политик.
Ранее АдГ в своей предвыборной программе предложила рассматривать Украину нейтральным государством, вне ЕС и НАТО.