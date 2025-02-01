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15:21, 1 февраля 2025Мир

Маск назвал единственную надежду для Германии

Маск: АдГ является единственной надеждой для Германии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Karina Hessland / Reuters

Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) является единственной надеждой для ФРГ. Об этом заявил глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в социальной сети X.

«АдГ — единственная надежда Германии», — написал он в ответ на заявление правой немецкой активистки Наоми Зайбт о том, что кандидату в канцлеры Германии от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) угрожают голоса немцев за АдГ на выборах.

Ранее Илон Маск уже высказывался в поддержку немецкой правой партии. Например, в декабре 2024 года он заявил, что только АдГ может спасти Германию. Так он ответил на заявление Зайбт, которая раскритиковала Мерца за отказ от диалога с правой партией.

Ранее назвал отвратительным фактом поддержку американским бизнесменом Илоном Маском правых политиков в Европе. Он выразил решительное несогласие с действиями миллиардера, подчеркнув, что подобное вредит демократии в европейских странах.

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