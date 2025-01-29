Шольц назвал отвратительным фактом поддержку Илоном Маском правых политиков в Европе

Шольц назвал отвратительным фактом поддержку Маском правых политиков в Европе

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью CNN назвал отвратительным фактом поддержку американским бизнесменом Илоном Маском правых политиков в Европе.

Он выразил решительное несогласие с действиями миллиардера, подчеркнув, что подобное вредит демократии в европейских странах.

«И это действительно отвратительно, и это нехорошо для демократического развития во всём Европейском Союзе», — заявил канцлер.

В конце декабря Маск заявил, что только правая партия «Альтернатива для Германии» может спасти страну. Он предрек АдГ «эпическую» победу на выборах в ФРГ. По мнению бизнесмена, традиционные политические партии Германии «подвели свой народ».

После заявления предпринимателя Олаф Шольц назвал его угрозой демократическому развитию Европы и отметил, что поддержка американским миллиардером крайне правых сил по всей Европе, в Великобритании и других странах совершенно неприемлема.

