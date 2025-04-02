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21:05, 2 апреля 2025Экономика

Акции Tesla перешли к росту на слухах об уходе Маска из DOGE

Слухи об уходе главы Tesla Маска из DOGE спровоцировали рост акций компании
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

На фоне появившихся слухов о скором уходе миллиардера Илона Маска с поста главы департамента государственной эффективности США (DOGE) акции автопроизводителя Tesla перешли к росту. Об этом свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

По состоянию на 20:50 по московскому времени они прибавляют пять процентов, поднявшись выше 280 долларов. Инвесторы позитивно оценивают ожидающееся возвращения бизнесмена к управлению своими компаниями, хотя ни сам Маск, и президент США Дональд Трамп пока не подтвердили эту информацию.

Ранее сегодня, 2 апреля, акции Tesla опускались до 250 долларов в связи с провальным квартальным отчетом. Он показал, что продажи электромобилей упали на 13 процентов, до 336,7 тысячи единиц, что стало минимумом за три года. При этом консенсус-прогноз аналитиков предполагал продажи на уровне более 390 тысяч.

Как отмечал Bloomberg, одной из причин такого результата стала реакция на политическую активность Маска, в первую очередь в европейских странах. Компания сталкивается с вандализмом, погромами автосалонов и попытками их закрыть на законодательном уровне. В январе-феврале продажи Tesla в Европе падали на 43 процента.

В то же время котировки автопроизводителя снижались, в том числе, из-за нарастающих подозрений инвесторов по поводу снижения интереса Маска к управлению компаниями и роста вовлеченности в политику. Они обращали внимание на неопределенность стратегии, повторяющиеся неконкретные обещания и игнорирование ухудшения имиджа бренда.

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