Российский врач рассказала о связи урчания в животе с болезнями

Чаще всего урчание в животе безопасно, однако в некоторых случаях связано с проблемами или болезнями. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-гастроэнтеролог Ольга Аришева.

Главные причины урчания, по ее словам — это голод, медленное, а также неполное пищеварение или потребление определенных продуктов, богатых клетчаткой — бобовых, капусты, кабачков.

«Само по себе урчание в животе не страшно. Но нужно иметь в виду обстоятельства, при которых это урчание появляется, есть ли боли», — сказала она.

Также врач предупредила об опасности очистки кишечника с помощью клизмы. Это может привести к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта. То же самое касается приема слабительных препаратов.

«Ни к чему хорошему это не приводит. Конечно, это абсолютно неправильно, когда в течение длительного времени пациент использует даже микроклизмы. Это все-таки медицинская манипуляция для какой-то экстренной ситуационной помощи. Это может привести к повреждению слизистой оболочки толстой кишки. Чистка клизмами — это неправильно», — заключила она.

Ранее врач-сексолог и психотерапевт Евгений Кульгавчук назвал заболевания, которые могут появляться при длительном сексуальном воздержании. По его словам, когда секс отсутствует годами, возникают психологические проблемы, а к ним добавляется детренированность половых органов. Это может способствовать развитию болезней: у женщин — миомы, мастопатии или неврастении. У мужчин — разнообразных проблем с урогенитальным трактом, эректильной дисфункции, снижению полового влечения, ранней андропаузе. В Минздраве позже заявили, что это мнение является ошибочным.