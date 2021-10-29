Малышева назвала продукты для восстановления мужской силы после коронавируса

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева рассказала, что коронавирус оказывает негативное влияние на мужское репродуктивное здоровье. В эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой доступен на YouTube, специалист назвала три продукта, которые помогут восстановить мужскую силу после COVID-19.

Малышева заявила, что для улучшения потенции и восстановления мужских половых клеток следует есть устрицы, печень трески и капусту бок-чой.

Ее соведущий, мануальный терапевт Дмитрий Шубин отметил, что в 100 граммах устриц содержится шестикратная суточная доза цинка, который необходим для сперматозоидов. Таким образом, одной устрицы в день будет достаточно для того, чтобы поддерживать необходимую дозу цинка в организме. И хотя устрицы, как сказал Шубин, являются чемпионами по содержанию этого микроэлемента, заменить моллюски можно тыквенными семечками или ростками пшеницы. В них цинка гораздо меньше, поэтому для поддержания нормы нужно съедать 100-120 граммов этих продуктов, отметили медики.

Печень трески полезна тем, что содержит много витамина D. «Без него не будет работать тестостерон, без тестостерона не будут вырабатываться сперматозоиды, и все придет в уныние», — сказал Шубин, добавив, что в сутки нужно съедать половину чайной ложки этого продукта.

Наконец, капуста бок-чой содержит в себе нитрат, который необходим для расширения сосудов. Врачи уточнили, что суточная норма такого салата — 80 граммов.

«Мы хотим подчеркнуть, что, конечно, это не лекарство, но это еда, которую женщина готовит каждый день, а мужчина каждый день ест. Почему бы в еду не ввести те продукты, которые приносят пользу», — заключила Малышева.

Ранее Малышева рассказала о том, как оргазм влияет на заложенность носа — за это открытие ученые из Германии, Турции и Британии получили Шнобелевскую премию по медицине. По словам ведущей, ученые доказали, что оргазм помогает избавиться от насморка лучше, чем сосудосуживающие капли, которые к тому же не рекомендуется использовать более пяти дней, так как они вызывают привыкание.