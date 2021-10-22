Малышева предложила лечить простуду сексом

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева рассказала о том, как оргазм влияет на заложенность носа — за это открытие ученые из Германии, Турции и Британии получили Шнобелевскую премию по медицине. В эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой доступен на YouTube, специалист объяснила, как секс помогает при лечении простуды.

По словам ведущей, ученые доказали, что оргазм помогает избавиться от насморка лучше, чем сосудосуживающие капли, которые к тому же не рекомендуется использовать более пяти дней, так как они вызывают привыкание.

Малышева отметила, что оргазм приводит к тому, что сосуды в носу, которые в результате насморка стали широкими, сужаются. В результате отек в носу проходит. Ее соведущий Андрей Продеус пояснил: это происходит за счет того, что во время оргазма задействована симпатическая нервная система, которая в случае подачи сигнала приводит к сужению сосудов. При этом сосуды в сердце и в мозгу не сужаются.

«Короче говоря, оргазм, товарищи, сужает сосуды не хуже, чем сосудосуживающие капли. Привыкания не вызывает, радость огромная, страданий никаких», — заключила Малышева.

Ранее Малышева развеяла популярный миф о том, что недосыпание в будни можно восполнить в выходные дни. Телеведущая заявила, что продолжительный сон в выходные не может компенсировать недосыпание с понедельника по пятницу. По ее словам, некачественный и короткий сон ведет к поражению органов, восстановление которых невозможно.

Шнобелевская премия — пародия на Нобелевскую премию, которую присуждают «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься». Вручается с 1999 года в 10 областях.