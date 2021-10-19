Врач назвал «самый отвратительный» способ приготовления пельменей

Ведущий Первого канала, врач-педиатр Андрей Продеус назвал «самый отвратительный» способ приготовления пельменей. В эфире программы «Жить здорово!», опубликованной на YouTube, специалист предупредил любителей жареных пельменей о вреде блюда.

Речь идет о способе приготовления, когда полуфабрикат сначала немного отваривают, а потом жарят до готовности на сковороде в масле. «Это самый отвратительный способ использования пельменей, потому что [на выходе] ты получаешь канцерогенный продукт вместо приличного пельменя», — рассказал Продеус.

Врач также ответил на вопрос, как выбрать пельмени. По его словам, важно, чтобы продукт был сделан по ГОСТу. «Именно по ГОСТу мы можем увидеть категорию пельменей», — пояснил он. Ведущий сообщил, что в России их пять — от А до Е. Категория показывает соотношение мяса и теста в продукте. Так, в пельменях категории А должно быть 80 процентов мяса, Б — от 60 до 80 процентов, В — от 40 до 60 процентов и так далее. Соведущая Продеуса врач Елена Малышева подытожила: «Выбирать надо пельмени категории А и Б».

Ранее Малышева назвала неожиданные свойства мороженого. Она также перечислила опасности, которые грозят россиянам при покупке молочного продукта.