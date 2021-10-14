Врач назвал самое эффективное обезболивающее

Врач-невролог Дмитрий Шубин в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал обезболивающее, которое является наиболее эффективным при распространенном у пожилых людей заболевании суставов — артрозе. Выпуск доступен на YouTube.

Невролог сообщил, что при боли в суставах применяют такие препараты, как ибупрофен и парацетамол. При этом ибупрофен лидирует по силе действия. Однако, как уточнил врач, в отличие от парацетамола, чья безопасность была доказана специалистами, его нельзя употреблять беременным и кормящим матерям.

Шубин добавил, что применять ибупрофен или любое другое нестероидное противовоспалительное средство регулярно нельзя, так как оно вызывает целый ряд негативных побочных эффектов. «И поэтому применение от трех до пяти дней допустимо самостоятельно. Потом, если боли не прекращаются, вы обращаетесь к доктору», — подчеркнул он.

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