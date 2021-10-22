Врач назвал три продукта против выпадения волос

Врач Шубин заявил, что устрицы, печень и подсолнечное масло спасают от выпадения волос

Врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал три продукта, которые спасают от выпадения волос после перенесенной коронавирусной инфекции. Выпуск доступен на YouTube.

Специалист рассказал, что у 40 процентов людей, переболевших COVID-19, выпадают волосы. По словам Шубина, это связано с тем, что коронавирус вызывает микротромбоз сосудов, питающих волосы. «Соответственно, волос перестает получать питание и начинает выпадать», — уточнил он.

Шубин отметил, что против выпадения волос эффективны такие продукты, как устрицы, подсолнечное масло и гусиная печень.

Как объяснил врач, в устрицах содержится цинк, который предупреждает преждевременное старение питающих волосы сосудов. «То есть стенка сосудов под влиянием цинка долго остается эластичной», — заявил Шубин, подчеркнув, что одной устрицы достаточно, чтобы восполнить необходимое количество цинка в организме на несколько дней.

Еще одним продуктом, спасающим от выпадения волос, по мнению специалиста, является подсолнечное масло — в нем содержится витамин Е, который защищает волосяные луковицы от повреждения. Ведущая программы, врач-терапевт Елена Малышева посоветовала употреблять по три столовые ложки подсолнечного масла в день, чтобы сохранить волосы.

Также Шубин назвал полезным продуктом гусиную печень. Врач отметил, что в ней содержится железо, которое обеспечивает доставку кислорода в волосяные луковицы. «Надо всего 70 граммов гусиной печени, чтобы восполнить железный дефицит в вашем организме», — добавил он.

Ранее ведущий Первого канала, врач-педиатр Андрей Продеус назвал «самый отвратительный» способ приготовления пельменей. В эфире программы «Жить здорово!» специалист предупредил россиян о вреде жареных пельменей.