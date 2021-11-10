Малышеву раскритиковали за сюжет о вакцинации по астрологическому календарю

Вирусолог раскритиковал Малышеву за сюжет о том, что астрология влияет на вакцинацию

Вирусолог, доцент Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Михаил Розанов раскритиковал телеврача Елену Малышеву за сюжет в программе «Жить здорово!», в котором прозвучала идея вакцинироваться согласно астрологическому календарю. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он призвал людей не прислушиваться к таким советам.

По мнению вирусолога, подобные рекомендации могут замедлить темпы вакцинации. Он отметил, что астрология не должна никак влиять на вопросы, связанные с прививками. «Я биолог. Знания, которыми обладаю я, не содержат никаких данных о влиянии звезд на человеческие жизни», — объяснил Розанов.

Специалист также выразил уверенность в том, что в людях необходимо воспитывать здравомыслие. К примеру, он предложил тем, кто ориентируется в своих суждениях на данные современной науки, посещать страницы, на которых общаются верящие в астрологию люди, и «пытаться разъяснять ситуацию». «Здравомыслие должно быть во главе угла, а не какие-то непонятные вещи», — заявил вирусолог.

Выпуск программы Малышевой «Жить здорово!», в котором говорилось о связи астрологических показателей с вакцинацией, вышел в эфир Первого канала 8 ноября. В эфире передачи ректор Московской академии астрологии Михаил Левин призвал отказаться от прививки в полнолуние и в ближайшие к нему даты, а также в период, когда Луна находится в конфликте с Нептуном. При этом Малышева отметила, что вакцинироваться можно в любой день, когда человек хочет.