Малышева назвала снижающие риск рака продукты

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвала продукты, употребление которых может снизить риск возникновения рака. В список телеврача вошли рыба, морковь и помидоры. Выпуск передачи доступен на YouTube.

Первым продуктом в списке, который озвучили Малышева и ее соведущий Дмитрий Шубин, оказалась рыба. По словам Шубина, она содержит селен — микроэлемент, предотвращающий развитие рака. Он объяснил, что в присутствии селена иммунные клетки «пожирают раковые клетки, которые все время нон-стоп образуются». «Сегодня показано в гигантских исследованиях, что у людей, больных раком, низкий уровень селена», — заключила Малышева.

Еще одним продуктом, снижающим риск возникновения рака, врачи назвали морковь. По словам Шубина, морковь содержит большое количество витамина А, который предотвращает развитие рака желудка. Кроме того, Малышева отметила, что витамин полезен для кожи и зрения.

Полезными для профилактики рака простаты и рака груди доктора назвали помидоры. По словам врачей, овощ содержит большое количество ликопина. «При термической обработке его становится еще больше», — добавила Малышева.

Ранее Малышева рассказала, что нужно делать молодым людям для сохранения здоровья суставов в старости. По словам доктора, чтобы суставы оставались здоровыми, важно сохранять нормальный вес. Также врач рекомендовала избегать бега, прыжков и подъема тяжести.