Малышева предупредила об опасности ночного голода

Малышева заявила, что повышенный аппетит ночью может свидетельствовать о гиперинсулинизме

Врач-терапевт и ведущая Первого канала Елена Малышева заявила, что повышенный аппетит в ночное время может свидетельствовать о серьезном заболевании. Об опасности ночного голода она предупредила в эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой доступен на YouTube.

По словам Малышевой, желание поесть ночью обычно имеет физиологические причины. Она посоветовала всем, кто столкнулся с этой проблемой, обратиться к врачу и сдать анализы на уровень инсулина и уровень сахара в крови, а также проверить гликированный гемоглобин, чтобы узнать среднее содержание глюкозы в крови за последние три месяца.

Телеведущая отметила, что ночной голод может быть признаком такого опасного состояния, как гиперинсулинизм — синдрома, который характеризуется повышением уровня инсулина и снижением сахара в крови. Малышева уточнила, что эта патология обычно предшествует сахарному диабету.

Ранее специалист назвала в эфире программы «Жить здорово!» три суперпродукта, которые помогают сохранить суставы здоровыми. В список полезных продуктов Малышева включила желтый болгарский перец, жгучий перец чили и пищевой желатин.