Малышева ответила на критику программы «Жить здорово!»

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева, ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале, отреагировала на критику передачи, которую высмеивают из-за использования наглядных макетов. В интервью на YouTube-канале блогера Надежды Стрелец ведущая заявила, что программа «Жить здорово!» внесла революционный вклад в развитие научно-популярного телевидения.

«Как человек, который учился в Америке тому, как делать телевидение о здоровье, я считаю, что мы внесли революционный вклад в развитие научно-популярного телевидения, потому что мы смогли очень просто рассказывать о сложном», — заявила Малышева. По ее словам, именно наглядные примеры и макеты, которые показывают в «Жить здорово!», провоцируют у зрителей эмоциональную реакцию, а эмоциональная память долговременная.

«Благодаря гигантским макетам и такой сверхпонятности мы стали героями пародий, а как только ты становишься героем пародий, это означает, что ты очень известен и что у тебя есть что-то твое, самобытное, что легко воплотить в жизнь», — ответила ведущая на критику программы и отметила, что люди часто пародируют ее произношение буквы «р».

Ранее вирусолог, доцент Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Михаил Розанов раскритиковал телеврача за сюжет в программе «Жить здорово!», в котором прозвучала идея вакцинироваться согласно астрологическому календарю.