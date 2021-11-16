Малышева назвала самую опасную позу для сна

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева, а также ее соведущий Дмитрий Шубин ответили на вопрос о том, какая поза для сна полезнее всего для позвоночника. В эфире программы «Жить здорово!», опубликованном на YouTube, врачи также рассказали, в каком положении спать опаснее всего.

Самым вредным для позвоночника они назвали сон на животе. «Поза, которую я не рекомендую — это поза лежа на животе, она скверная», — заявил Шубин. Малышева также подчеркнула, что с этим согласится любой специалист.

По словам Шубина, спать нужно либо на спине, либо на боку. При этом если человек спит на боку, одна подушка должна располагаться под ухом, а другая должна быть зажата между коленями. Если же он спит на спине, то очень важно, чтобы на подушке были голова и шея, а не плечи. Вторая подушка в это время должна находиться под поясницей.

Ранее Малышева рассказала, что нужно делать молодым людям для сохранения здоровья суставов в старости. По словам доктора, чтобы суставы оставались здоровыми, важно сохранять нормальный вес. Также врач рекомендовала избегать бега, прыжков и подъема тяжести.