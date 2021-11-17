Малышева назвала помогающий снизить давление напиток

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвала напиток, который помогает снизить артериальное давление. Выпуск доступен на YouTube.

По словам Малышевой, снизить давление способен травяной чай каркаде. С телеврачом согласился ее соведущий кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман. «Ученые решили проверить, на самом ли деле влияет напиток каркаде на артериальное давление. Они дали добровольцам пить каждый день 450 миллилитров чая каркаде, и выяснилось, что [у участников исследования] на семь миллиметров ртутного столба давление снизилось», — заявил специалист.

При этом Малышева отметила, что для людей, страдающих от повышенного кровяного давления, недостаточно регулярно принимать чай, чтобы почувствовать себя лучше. Она посоветовала гипертоникам не забывать о физических нагрузках, а также о специальной диете, подразумевающей отказ от соли.

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