Врачи Малышева и Гандельман: упражнения с эспандером помогают понизить давление

Терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что использование ручного эспандера помогает понизить артериальное давление. Выпуск передачи, в котором врачи раскрыли неочевидный способ снизить давление без таблеток, доступен на сайте телеканала.

Медики рассказали, что физические упражнения, в том числе использование ручного эспандера, помогают снизить давление. «Во-первых, это та же самая физическая нагрузка, тут задействованы небольшие силы мышц», — отметил кардиолог.

Кроме того, по словам кардиолога, упражнения с эспандером помогают сохранять силу рук. «И это приводит к увеличению продолжительности жизни, потому что сила в руках отражает нашу продолжительность жизни. Мы активируем наш мозг за счет физической нагрузки, успокаиваем наш мозг, стимулируем парасимпатическую систему и давление тоже снижается», — заключил врач.

Малышева добавила, что упражнения с эспандером также увеличивают выброс оксида азота. «А оксид азота расширяет сосуды», — пояснила она и добавила, что это также способствует снижению давления.

Ранее Елена Малышева раскрыла еще один способ снизить давление без таблеток. Для этого врач рекомендовала полностью отказаться от употребления спиртных напитков.