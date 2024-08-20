Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:53, 20 августа 2024Интернет и СМИ

Врачи раскрыли неочевидный способ снизить давление без таблеток

Врачи Малышева и Гандельман: упражнения с эспандером помогают понизить давление

Фото: ViDI Studio / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что использование ручного эспандера помогает понизить артериальное давление. Выпуск передачи, в котором врачи раскрыли неочевидный способ снизить давление без таблеток, доступен на сайте телеканала.

Медики рассказали, что физические упражнения, в том числе использование ручного эспандера, помогают снизить давление. «Во-первых, это та же самая физическая нагрузка, тут задействованы небольшие силы мышц», — отметил кардиолог.

Кроме того, по словам кардиолога, упражнения с эспандером помогают сохранять силу рук. «И это приводит к увеличению продолжительности жизни, потому что сила в руках отражает нашу продолжительность жизни. Мы активируем наш мозг за счет физической нагрузки, успокаиваем наш мозг, стимулируем парасимпатическую систему и давление тоже снижается», — заключил врач.

Малышева добавила, что упражнения с эспандером также увеличивают выброс оксида азота. «А оксид азота расширяет сосуды», — пояснила она и добавила, что это также способствует снижению давления.

Ранее Елена Малышева раскрыла еще один способ снизить давление без таблеток. Для этого врач рекомендовала полностью отказаться от употребления спиртных напитков.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия назвала аморальными заявления министра обороны Великобритании по Курской области. О чем он говорил?

      Появились подробности о возникшем двое суток назад пожаре на ростовской нефтебазе

      Россиян призвали не бояться обращаться к психологам

      В Молдавии назвали СНГ альтернативой Европейскому союзу

      Задержанный за педофилию российский блогер в прошлом работал следователем

      Командир «Ахмата» заявил о присутствии военных НАТО среди наемников ВСУ под Курском

      В России отреагировали на запрет канонической УПЦ на Украине

      В правительстве России поддержали инициативу об освобождении подсудимых за участие в СВО

      В Госдуме оценили словом «браво» идею запретить мигрантам переезд в Россию с детьми

      Беспилотники изменили отношение россиян к страхованию жилья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше