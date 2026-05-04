Стали известны предпочитаемые россиянами направления для отдыха в мае

АТОР: Белоруссия впервые вошла в топ популярных направлений у россиян в мае

Стали известны предпочитаемые российскими туристами направления для отдыха в мае — Турция, Египет и Вьетнам оказались самыми популярными из них. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, сообщается, что отсутствие спроса на страны Персидского залива сформировало возросший интерес россиян к Египту, Вьетнаму и Китаю. Доля бронирований туров в арабскую страну составила 26,1 процента, в государства Азии — 9,6 и 5,5 процента.

Кроме того, некоторые россияне выбрали отдохнуть в мае в государствах ближнего зарубежья — четыре процента купленных поездок соотечественников пришлось на Абхазию, а на Белоруссию — 0,6 процента. Последняя страна впервые вошла в топ популярных направлений у россиян в мае. Мальдивы составляют 1,8 процента от числа всех бронирований, а Индонезия — 0,7 процента.

Абсолютным лидером по числу оплаченных путешествий остается Турция, однако в 2025 году их общее количество составило 35,5 процента, а в 2026 году — 34,3 процента. Доля не менее популярного Таиланда выросла за год с 5,7 процента до 6,1.

Ранее эксперты назвали самый выгодный зарубежный город для поездки на майские праздники — им стал Минск. Уточняется, что перелет в столицу Белоруссии в период с 1 по 11 мая обойдется от 8,9 тысячи рублей, а ночь в отеле — около 6,8 тысячи рублей.