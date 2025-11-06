Путешествия
11:17, 6 ноября 2025Путешествия

Раскрыта возможная причина массовой рвоты у пассажиров на борту российского теплохода

Пассажиры российского теплохода «Сергей Дягилев» могли подхватить ротавирус
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Заболевшие пассажиры российского теплохода «Сергей Дягилев» могли подхватить ротавирус. Возможную причину массового отравления на борту раскрыл Telegram-канал «Shot-Проверка».

Уточняется, что среди пострадавших туристов были дети и пенсионеры — они жаловались на сильную тошноту и рвоту, длившуюся часами. Один из пассажиров купил своим дочерям лекарства, а затем вызвал судового врача. Тот потребовал за прием деньги.

Известно, что заболевшие дети ели мороженое и пили смузи, а одна из пострадавших пенсионерок сказала, что чаще всего выбирала блюда с грибами.

Теплоход «Сергей Дягилев» отправился в путь по маршруту Москва — Тверь — Углич — Москва в начале ноября. На второй день круиза, с 2 по 3 ноября, некоторые пассажиры стали жаловаться на недомогание. Всего заболели десять человек, в их числе есть и дети.

