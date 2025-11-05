Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:26, 5 ноября 2025Путешествия

Очередной круиз на теплоходе по России обернулся массовым отравлением туристов

Круиз на теплоходе «Сергей Дягилев» по России обернулся массовым отравлением
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Очередной круиз на теплоходе по России обернулся для отечественных туристов массовым отравлением. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot-ПРОВЕРКА».

Уточняется, что судно «Сергей Дягилев» отправилось в плавание по маршруту МоскваТверьУглич — Москва в начале ноября. На второй день круиза, со 2 по 3 ноября, некоторые пассажиры стали жаловаться на недомогание. У больных появились такие симптомы, как рвота, диарея, спазмы живота. Они сами купили лекарства в аптеке во время остановки.

Всего заболели десять человек, в их числе есть и дети. Теплоход вернулся в Москву, его встретила бригада скорой помощи.

Ранее аналогичные отравления случались на теплоходах «Лев Толстой» и «Юрий Андропов». До этого колиформные бактерии нашли в воде на теплоходе «Михаил Булгаков» после массового отравления российских туристов.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Совбез России поднял ядерный вопрос. Путину предлагают испытать оружие массового поражения

    Создатель «Звездных войн» купил особняк в Лондоне по одной причине

    ЦБ повысил курс доллара

    Врачи подсказали способ выбрать правильную обувь и избежать проблем с ногами

    Названы два популярных направления в России для отдыха на зимних каникулах

    Трамп отчитался о завершенных конфликтах и пообещал закончить еще один

    Руководство UFC обратилось в ФБР из-за подозрительного поединка

    Москвичам назвали дату первого снегопада

    Жилые дома россиян попали под обстрел со стороны Украины

    Названы три главные угрозы для мировой экономики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости