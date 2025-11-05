Очередной круиз на теплоходе по России обернулся массовым отравлением туристов

Круиз на теплоходе «Сергей Дягилев» по России обернулся массовым отравлением

Очередной круиз на теплоходе по России обернулся для отечественных туристов массовым отравлением. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot-ПРОВЕРКА».

Уточняется, что судно «Сергей Дягилев» отправилось в плавание по маршруту Москва — Тверь — Углич — Москва в начале ноября. На второй день круиза, со 2 по 3 ноября, некоторые пассажиры стали жаловаться на недомогание. У больных появились такие симптомы, как рвота, диарея, спазмы живота. Они сами купили лекарства в аптеке во время остановки.

Всего заболели десять человек, в их числе есть и дети. Теплоход вернулся в Москву, его встретила бригада скорой помощи.

Ранее аналогичные отравления случались на теплоходах «Лев Толстой» и «Юрий Андропов». До этого колиформные бактерии нашли в воде на теплоходе «Михаил Булгаков» после массового отравления российских туристов.