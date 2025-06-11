Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:32, 11 июня 2025Путешествия

Очередной круиз на теплоходе по России обернулся массовым отравлением туристов

«Фонтанка»: Круиз на теплоходе «Юрий Андропов» по России обернулся отравлением
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Очередной круиз на теплоходе по России обернулся для отечественных туристов массовым отравлением. Об этом сообщает «Фонтанка».

Уточняется, что судно «Юрий Андропов» отправилось в трехдневное плавание из Санкт-Петербурга в Валаам 9 июня. Организаторы обещали участникам «головокружительный круиз», однако в результате все закончилось болезнью. На второй день многие пассажиры обратились к врачу на борту с признаками отравления. Медик выдал каждому активированный уголь и посоветовал диету.

Однако недовольные туристы потребовали вернуть им деньги за сорванные экскурсии. Организаторы пообещали связаться с ними для решения вопроса.

Ранее стало известно, что в Угличе Ярославской области десятки человек отравились на теплоходе «Михаил Булгаков» во время круиза. В итоге было возбуждено дело по части 1 статьи 236.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мединский предупредил Киев о последствиях затягивания переговоров

    Россиянка заболела менингитом после употребления стейка

    Российский бизнесмен заявил об угрозах его семье бандой Цапков

    МИД рассказал о принятых Россией мерах по отражению потенциальных угроз НАТО

    Придуманная россиянином криминальная схема на «Госуслугах» принесла ему миллионы рублей

    Главный тренер хоккейного «Локомотива» ушел с поста после победы в Кубке Гагарина

    Мединский сравнил конфликт на Украине с ссорой двух братьев

    Россиян предупредили о новой уловке мошенников

    Изобретательницу целебной мастурбации признали виновной в использовании рабского труда

    В Госдуме высказались о статусе Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости