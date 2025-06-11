Очередной круиз на теплоходе по России обернулся массовым отравлением туристов

Очередной круиз на теплоходе по России обернулся для отечественных туристов массовым отравлением. Об этом сообщает «Фонтанка».
Уточняется, что судно «Юрий Андропов» отправилось в трехдневное плавание из Санкт-Петербурга в Валаам 9 июня. Организаторы обещали участникам «головокружительный круиз», однако в результате все закончилось болезнью. На второй день многие пассажиры обратились к врачу на борту с признаками отравления. Медик выдал каждому активированный уголь и посоветовал диету.
Однако недовольные туристы потребовали вернуть им деньги за сорванные экскурсии. Организаторы пообещали связаться с ними для решения вопроса.
Ранее стало известно, что в Угличе Ярославской области десятки человек отравились на теплоходе «Михаил Булгаков» во время круиза. В итоге было возбуждено дело по части 1 статьи 236.