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19:26, 6 августа 2025Путешествия

Еще на одном российском теплоходе произошло массовое отравление

Shot: Туристы отравились во время круиза на теплоходе «Лев Толстой»
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Еще на одном теплоходе в России произошло массовое отравление туристов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, россияне отравились во время круиза «Москва — Казань — Москва» на судне «Лев Толстой». Десятки путешественников пожаловались на тошноту, рвоту, головокружение и повышение температуры тела.

Уточняется, что речной лайнер принадлежит компании «Водоходъ».

Ранее вспышку инфекции зафиксировали на теплоходе «Леонид Красин». Плавательное средство следовало из Астрахани в Москву в середине июля, однако по пути более 30 человек заболели.

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