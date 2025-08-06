Еще на одном российском теплоходе произошло массовое отравление

Shot: Туристы отравились во время круиза на теплоходе «Лев Толстой»

Еще на одном теплоходе в России произошло массовое отравление туристов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, россияне отравились во время круиза «Москва — Казань — Москва» на судне «Лев Толстой». Десятки путешественников пожаловались на тошноту, рвоту, головокружение и повышение температуры тела.

Уточняется, что речной лайнер принадлежит компании «Водоходъ».

Ранее вспышку инфекции зафиксировали на теплоходе «Леонид Красин». Плавательное средство следовало из Астрахани в Москву в середине июля, однако по пути более 30 человек заболели.