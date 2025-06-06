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09:49, 6 июня 2025Путешествия

В воде на российском теплоходе нашли опасные бактерии после массового отравления туристов

Shot: В воде на теплоходе «Михаил Булгаков» нашли колиформные бактерии
Мария Борисова
Мария Борисова

Кадр: Telegram-канал SHOT

Колиформные бактерии нашли в воде на теплоходе «Михаил Булгаков» после массового отравления российских туристов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, воду с этими опасными бактериями нельзя использовать даже для мытья посуды. Предположительно, на судне могли с нарушениями проводить обеззараживание воды.

В общей сложности на теплоходе выявили около 15 нарушений санитарных норм: часть продукции была без маркировки, что-то хранилось на полу. Более того, на судне неправильно дизенфицировали посуду, а уборку проводили реже раза в неделю.

Отмечается, что более 230 пассажиров последних двух рейсов «Михаила Булгакова» обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции. 12 членов экипажа, в том числе пять сотрудников пищеблока, оказались носителями заболевания — в их анализах оказались возбудители норовируса и астровируса.

Ранее стало известно, что в ходе расследования отравлений на теплоходе «Михаил Булгаков» возбудили два уголовных дела. Также выяснилось, что часть членов команды работала без медицинских книжек.

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