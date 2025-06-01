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21:01, 1 июня 2025Путешествия

Вспышку кишечной инфекции на российском круизе объяснили

На теплоходе «Булгаков», где отравились 100 человек, работали без медкнижек
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Роспотребнадзор и следственные органы продолжают проверку из-за отравления около 100 туристов на борту круизного теплохода «Михаил Булгаков». Об этом сообщает «Турдом».

Уточняется, что в ходе расследования возбуждено уже два уголовных дела. При этом в СМИ появляются возможные объяснения вспышки кишечной инфекции. Например, по данным некоторых источников, часть членов команды работала без медицинских книжек, что подтвердили в Роспотребнадзоре.

«При лабораторном обследовании членов экипажа выявлены бессимптомные носители норовируса, включая поваров, кухонных работников и бармена», — говорится в источнике.

Также были слухи о том, что на круизе использовалась речная вода, однако в издании «Круизинформ» его опровергли, заявив, что перед каждым рейсом происходит пополнение запасов воды и необходимости брать ее из реки нет.

Ранее стало известно, что в Угличе Ярославской области десятки человек отравились на теплоходе «Михаил Булгаков» во время круиза. В итоге было возбуждено дело по части 1 статьи 236.

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