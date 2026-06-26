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21:14, 26 июня 2026Мир

В США предупредили Европу об угрозе из-за Украины

Миршаймер: Европе могут грозить ядерные удары из-за ситуации вокруг Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Европа может подвергнуться ядерным ударам из-за помощи Украине. Такое развитие событий допустил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Он подчеркнул, что вокруг украинского конфликта сложилась очень опасная ситуация, которая может привести к тому, что Россия начнет наносить удары по военным объектам в Европе, в частности с применением ядерного оружия. По мнению эксперта, это может произойти «в не столь отдаленном будущем».

Однако, как отметил Миршаймер, многие на Западе не воспринимают эту угрозу всерьез. «Такие люди, как [глава госдепа США Марко] Рубио полагают, будто это приведет россиян за стол переговоров, заставит их опустить руки. Я не считаю, что это произойдет», — сказал он.

Ранее Миршаймер заявил, что поддержка Украины со стороны США и Европы ослабевает. Он допустил, что вскоре у Украины не останется другого выбора, кроме как просить о перемирии.

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