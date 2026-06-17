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08:12, 17 июня 2026Мир

В США раскрыли возможную просьбу со стороны Украины

Профессор Миршаймер заявил, что Украина вскоре может попросить о перемирии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что поддержка Украины со стороны США и Европы ослабевает. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Миршаймер допустил, что вскоре у Украины не останется другого выбора, кроме как просить о перемирии. При этом эксперт усомнился в возможности урегулировать конфликт средствами дипломатии.

«Дипломатического решения не будет, пока Украина не окажется в ситуации, когда у нее не останется иного выбора, кроме как поднять руки и просить о перемирии», — сказал он.

Ранее американский дипломат в отставке Час Фриман заявил, что конфликт на Украине завершится на условиях России. «По‑моему, мы вот-вот увидим российское наступление, в результате которого конфликт завершится на условиях России», — сказал он.

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