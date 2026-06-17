В США предупредили о решающем моменте в СВО

Аналитик из США Фриман заявил, что Россия завершит конфликт на Украине на своих условиях

Американский дипломат в отставке Час Фриман заявил, что конфликт на Украине завершится на условиях России. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Фриман предупредил, что, по его мнению, в ходе специальной военной операции (СВО) скоро наступит решающий момент. «По‑моему, мы вот-вот увидим российское наступление, в результате которого конфликт завершится на условиях России», — допустил он.

При этом аналитик отметил, что на данный момент в украинской политике доминирует «нацистская толпа», которой после окончания кризиса придется эмигрировать.

Ранее бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб заявил, что конфликт на Украине завершится либо компромиссом с Россией, либо последующей эскалацией и крахом государственности Украины. По его словам, Константиновка скоро падет.