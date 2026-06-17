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05:15, 17 июня 2026Мир

В США предупредили о решающем моменте в СВО

Аналитик из США Фриман заявил, что Россия завершит конфликт на Украине на своих условиях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Unsplash

Американский дипломат в отставке Час Фриман заявил, что конфликт на Украине завершится на условиях России. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Фриман предупредил, что, по его мнению, в ходе специальной военной операции (СВО) скоро наступит решающий момент. «По‑моему, мы вот-вот увидим российское наступление, в результате которого конфликт завершится на условиях России», — допустил он.

При этом аналитик отметил, что на данный момент в украинской политике доминирует «нацистская толпа», которой после окончания кризиса придется эмигрировать.

Ранее бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб заявил, что конфликт на Украине завершится либо компромиссом с Россией, либо последующей эскалацией и крахом государственности Украины. По его словам, Константиновка скоро падет.

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