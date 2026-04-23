17:32, 23 апреля 2026

Экипаж круизного лайнера с пассажирами поднял на борт пять трупов

Марк Успенский

Фото: Mike Blake / Reuters

Экипаж круизного лайнера Sapphire Princess с пассажирами на борту выловил из воды пять трупов по пути следования. Об этом сообщило издание Mirror.

Вечером 21 апреля в западной части Средиземного моря персонал корабля заметил оранжевый объект и сообщил клиентам круиза об изменении курса. Объект оказался спасательным жилетом на бездыханном мужчине. Сотрудники лайнера подплыли к нему и затащили на борт. Медики осмотрели тело, и круиз продолжился, однако через час в море заметили еще один жилет.

В итоге за один вечер на борт корабля подняли пять тел. «Меня трясло изнутри. Экипаж очень хорошо успокаивал всех, но мы были в шоке. Всем предложили психологическую помощь», — сказал очевидец.

По словам пассажиров, тела принадлежали мигрантам. Во время эвакуации тел круизный лайнер находился между берегами Испании и Северной Африки, затем пришвартовался в Картахене. Уточняется, что лайнер совершает 14-дневный круиз. Он отчалил от Рима, Италия, 19 апреля и должен пришвартоваться в Копенгагене, Дания, 3 мая. На корабле находятся более трех тысяч людей.

Ранее пассажир круизного лайнера смыл в унитаз полотенце и испортил отдых попутчикам. Инцидент произошел во время семидневного круиза по Багамским островам.

