18:29, 20 марта 2026

Пассажир круизного лайнера смыл в унитаз полотенце и испортил отдых попутчикам

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Bearfotos / Freepik

Пассажир круизного лайнера MSC Meravigla смыл в унитаз полотенце и испортил отдых попутчикам — на судне появились проблемы с системой канализации. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел во время семидневного круиза по Багамским островам в середине марта. «В настоящее время мы столкнулись с технической проблемой, которая влияет на работу нашей системы смыва в разных зонах судна», — сказано в официальном сообщении компании-организатора путешествия. Также в нем уточняется, что пассажир смыл в унитаз большое хлопковое полотенце и сломал систему канализации. Это вызвало перегруз вытяжного насоса, а впоследствии — его поломку.

Материалы по теме:
Показана комната для свингеров на круизном лайнере. Какая деталь отличает ее от обычных кают?
Показана комната для свингеров на круизном лайнере.Какая деталь отличает ее от обычных кают?
12 марта 2025
«Я думал, это конец». Оргии, потопы и смертельные болезни. Как выглядят райские круизы и почему их сравнивают с адом?
«Я думал, это конец». Оргии, потопы и смертельные болезни. Как выглядят райские круизы и почему их сравнивают с адом?
26 декабря 2024

При этом многие клиенты компании заявили, что в организации пытаются скрыть продолжающиеся проблемы на MSC Meravigla. «У этого корабля постоянные проблемы с канализацией, на некоторых этажах ужасно пахнет», — поделился один из отдыхающих. Уточняется, что круизный лайнер вмещает 5,6 тысячи пассажиров и 1,6 тысячи членов экипажа.

Ранее несколько кают судна MSC Cruises оказались затоплены во время круиза. Компания в официальном заявлении извинилась перед клиентами и назвала причиной произошедшего неисправность водопровода.

