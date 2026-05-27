Россиянин с ребенком на ходу выпали из автобуса

Россия
14:26, 27 мая 2026Россия

Житель Новосибирска с ребенком на ходу выпали из автобуса
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Житель Новосибирска с ребенком на ходу выпали из автобуса в Ленинском районе. Об этом сообщили РИА Новости в региональном ГАИ.

По данным российского агентства, следовавший по маршруту № 29 автобус «Нефаз» начал движение от остановки с открытыми дверями.

Из салона выпал 41-летний мужчина и семилетний мальчик. Они получили различные травмы. Правоохранители начали проводить проверку.

До этого в Казани пассажиры на ходу выпали из автобуса. Россияне сорвались и упали на проезжую часть.

Еще раньше в Челябинске ребенку зажало голову дверьми троллейбуса. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

