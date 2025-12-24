Реклама

13:38, 24 декабря 2025

В российском городе ребенку зажало голову дверями троллейбуса

В Челябинске мальчику зажало голову дверями троллейбуса
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Челябинске ребенку зажало голову преждевременно закрывшимися дверями троллейбуса. Об этом 74.ru рассказала мать мальчика.

Забрав пассажиров с остановки в районе перекрестка улиц Северо-Крымской и Братьев Кашириных, водитель закрыл дверь, не заметив, что еще не все вошли в салон.

Несмотря на то, что сработавшая система «антизажим» не позволила дверям закрыться полностью, ребенок был травмирован. Пострадавший пожаловался на головную боль, ему вызвали «скорую» и оказали медицинскую помощь.

Как сообщили в транспортной компании, в отношении водителя транспортного средства, допустившего инцидент, примут меры, в том числе он пройдет внеочередную квалификационную проверку знаний по транспортному обслуживанию.

Ранее в российском городе инвалид на коляске выпал из автобуса, после чего водитель обругал его нецензурными словами. Пострадавшему помогли люди на остановке.

