16:43, 15 декабря 2025Россия

В российском городе водитель обругал выпавшего из автобуса инвалида

В Челябинске водитель обругал инвалида на коляске, выпавшего из автобуса
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Челябинске инвалид на коляске выпал из автобуса, после чего водитель обругал его нецензурными словами. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

На остановке у ТРК «Родник» водитель автобуса опустил пандус. Однако пассажиру с инвалидностью не получилось быстро выехать из транспорта, так как его сопровождала пенсионерка.

В один момент мужчина упал, после чего водитель начал материться в его адрес. Пострадавшему помогли люди на остановке.

На данный момент следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее в Хабаровске водитель автобуса протащил несколько метров по асфальту 16-летнюю школьницу, которую зажало в дверях. Со слов ее матери, когда девочка встала на ступеньку, пытаясь войти в салон автобуса, водитель закрыл двери и тронулся, зажав школьнице руку и ногу.

