Водитель автобуса протащил российскую школьницу несколько метров по асфальту

В Хабаровске водитель автобуса протащил школьницу несколько метров по асфальту
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Хабаровске водитель автобуса протащил несколько метров по асфальту 16-летнюю школьницу, которую зажало в дверях. Об этом сообщает «Amur Mash» в Telegram.

Россиянка ехала утром в пятницу, 7 ноября, на учебу. Со слов ее матери, когда девочка встала на ступеньку, пытаясь войти в салон автобуса, водитель закрыл двери и тронулся, зажав школьнице руку и ногу. Решив, что двери не закрылись, водитель на ходу снова открыл и закрыл их.

По данным канала, в этот момент россиянка выпала из салона транспортного средства, при этом ее нога осталась зажата дверьми. Пассажиры кричали, чтобы водитель обратил внимание на девочку и затормозил. В итоге автобус провез школьницу по асфальту еще несколько метров.

У школьницы травмированы колено, рука и изорвана одежда. «Есть повреждение мягких тканей. Колено повреждено, рука. Ботинок подранный в хлам», — рассказала мать пострадавшей, уточнив, что уже написала заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Омске водитель автобуса зажал ребенку ногу и протащил его по асфальту. Момент происшествия попал на видео.

