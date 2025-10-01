В России водитель автобуса зажал ребенку ногу, протащил его по асфальту и попал на видео

В России водитель автобуса зажал ребенку ногу, протащил его по асфальту и попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

На записи с одной из городских камер наблюдения видно, что все произошло на остановке общественного транспорта. Мать с мальчиком пытались успеть в отходящий автобус, однако дверь закрылась прямо перед ними. При этом сын россиянки успел поставить ногу на ступень, что осталось незамеченным водителем.

Когда автобус тронулся с места, женщина стала бить по двери пакетом в надежде таким образом привлечь внимание водителя. В это время ее ребенку пришлось прыгать на одной ноге, чтобы удержать равновесие. Когда автобус начал набирать скорость, мальчик упал на асфальт, его проволокло несколько метров.

