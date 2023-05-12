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21:40, 12 мая 2023Россия

Два человека решили перебежать трассу Москва — Петербург и погибли

«МК»: двое пешеходов решили перебежать трассу Москва — Санкт-Петербург и погибли

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Два человека решили перебежать платную трассу МоскваСанкт-Петербург и погибли. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

По его данным, мужчины переходили дорогу в Клинском городском округе Московской области вне зоны пешеходного перехода. Их сбил водитель Audi.

Пешеходы погибли на месте от полученных травм. Один из погибших был азиатской внешности, их личности устанавливаются.

Ранее в Кстовском районе Нижегородской области автобус сбил 15-летнюю школьницу, которая переезжала трассу М7, авария попала на видео. Школьница переезжала дорогу около пешеходного перехода вблизи деревни Ветчак.

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Анастасия Шейкина
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