Два человека решили перебежать трассу Москва — Петербург и погибли

«МК»: двое пешеходов решили перебежать трассу Москва — Санкт-Петербург и погибли

Два человека решили перебежать платную трассу Москва — Санкт-Петербург и погибли. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

По его данным, мужчины переходили дорогу в Клинском городском округе Московской области вне зоны пешеходного перехода. Их сбил водитель Audi.

Пешеходы погибли на месте от полученных травм. Один из погибших был азиатской внешности, их личности устанавливаются.

Ранее в Кстовском районе Нижегородской области автобус сбил 15-летнюю школьницу, которая переезжала трассу М7, авария попала на видео. Школьница переезжала дорогу около пешеходного перехода вблизи деревни Ветчак.