Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Автобус сбил переезжавшую российскую трассу на велосипеде 15-летнюю школьницу

В Нижегородской области автобус сбил переезжавшую трассу на велосипеде школьницу

В Кстовском районе Нижегородской области автобус сбил 15-летнюю школьницу, которая переезжала трассу М7. Видеозапись аварии публикует Telegram-канал Ni Mash.

На кадрах видно, что автобус на большой скорости едет по трассе. Силуэт россиянки на велосипеде посреди дороги становится виден только за несколько секунд до того, как транспортное средство ее сбивает.

Школьница переезжала дорогу около пешеходного перехода вблизи деревни Ветчак. Ее госпитализировали с различными травмами. Водителя автобуса доставили в полицию.

Ранее в Красноярске россиянин на BMW сбил школьницу на пешеходном переходе — ее госпитализировали. 30-летний водитель иномарки нарушил правила дорожного движения и поехал прямо по полосе, которая предназначалась для поворота направо.

Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Песков заявил об «открытой двери» для переговоров с Украиной
108-летняя женщина раскрыла секрет своего долголетия
Трое россиян отравились неизвестным веществом и умерли
После списка «грехов России» Медведев опубликовал список «Их грехи»
Устроившие стрельбу из автомата Калашникова в Москве попали на видео
Угрожавшее безопасности России такси получило штраф на миллиард долларов
Португалия отказалась поддерживать план ЕК по экономии газа
На Украине впервые применили сверхдальнобойную винтовку СВЛК-14С «Сумрак»
«Желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра объявлен в Москве
Артист «Кривого зеркала» рассказал о невежливом поведении звезды Comedy Club
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.