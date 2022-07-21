Автобус сбил переезжавшую российскую трассу на велосипеде 15-летнюю школьницу

В Нижегородской области автобус сбил переезжавшую трассу на велосипеде школьницу

В Кстовском районе Нижегородской области автобус сбил 15-летнюю школьницу, которая переезжала трассу М7. Видеозапись аварии публикует Telegram-канал Ni Mash.

На кадрах видно, что автобус на большой скорости едет по трассе. Силуэт россиянки на велосипеде посреди дороги становится виден только за несколько секунд до того, как транспортное средство ее сбивает.

Школьница переезжала дорогу около пешеходного перехода вблизи деревни Ветчак. Ее госпитализировали с различными травмами. Водителя автобуса доставили в полицию.

Ранее в Красноярске россиянин на BMW сбил школьницу на пешеходном переходе — ее госпитализировали. 30-летний водитель иномарки нарушил правила дорожного движения и поехал прямо по полосе, которая предназначалась для поворота направо.