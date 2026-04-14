Раскрыты детали переговоров Лаврова в Китае

Лавров обсудил с Ван И иранский и украинский конфликты

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил в Пекине с китайским коллегой Ван И иранский и украинский конфликты. Об этом сообщает РИА Новости.

«[Коллеги] провели глубокий обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес, включая конфликт между США и Ираном, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и украинский кризис», — отмечается в сообщении.

Ранее Лавров прилетел в Китай с официальным визитом. Он пробудет там с 14 по 15 апреля. Помимо региональных кризисов глава МИД хочет затронуть тему взаимодействия Москвы и Пекина в международных организациях и объединениях — Организации Объединенных Наций (ООН), БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), «Группе двадцати», форуме Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и других.

31 марта Китай вместе с Пакистаном представил пять пунктов плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Страны призвали к немедленному прекращению огня и боевых действий, защите суверенитета Ирана и монархий Персидского залива, обеспечению безопасности невоенных объектов, открытию Ормузского пролива, а также обеспечению приоритета Устава ООН.