Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:00, 14 апреля 2026Мир

Раскрыты детали переговоров Лаврова в Китае

Лавров обсудил с Ван И иранский и украинский конфликты
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости / POOL

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил в Пекине с китайским коллегой Ван И иранский и украинский конфликты. Об этом сообщает РИА Новости.

«[Коллеги] провели глубокий обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес, включая конфликт между США и Ираном, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и украинский кризис», — отмечается в сообщении.

Ранее Лавров прилетел в Китай с официальным визитом. Он пробудет там с 14 по 15 апреля. Помимо региональных кризисов глава МИД хочет затронуть тему взаимодействия Москвы и Пекина в международных организациях и объединениях — Организации Объединенных Наций (ООН), БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), «Группе двадцати», форуме Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и других.

31 марта Китай вместе с Пакистаном представил пять пунктов плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Страны призвали к немедленному прекращению огня и боевых действий, защите суверенитета Ирана и монархий Персидского залива, обеспечению безопасности невоенных объектов, открытию Ормузского пролива, а также обеспечению приоритета Устава ООН.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok